Співачка вразила фанатів своєю відвертістю.

Оля Полякова розкрила подробиці свого інтимного життя з чоловіком Вадимом Буряковським. Відома українська співачка разом з Машею Єфросиніною поговорила про стосунки та інтим, а також розповіла, що називає статевий орган свого обранця "солодким".

Своїми інтимними подробицями життя Полякова поділилася у новому проекті "Дорослі дівчатка", перший випуск якого вийшов на YouTube-каналі Маші Єфросиніної.

Протягом усього шоу Полякова відверто розповідала, які вона робить компліменти своєму чоловіку та як часто вона хоче займатися із них коханням. За словами співачки, жінки мають говорити своїм обранцям про їх "солодкий" статевий орган.

Читайте також"Більше не холостяк": Позитив "спалився" на романтичних пустощах з журналісткоюПолякова стверджує, що вона вважає свого чоловіка найкращим, а для міцності їх стосунків вона завжди його хвалить. Проте Маша Єфросиніна сильно здивувалася, коли почула слова про "солодкий" інтимний орган. Вона перепитала, чи дійсно потрібно так говорити. На що Полякова відреагувала доволі відверто та жартівливо.

"Ну а яка ж вона? Кисла, чи що? Поговорімо про це?"– сказала співачка.

Судячи з усього, Єфросиніна трохи зніяковіла від слів Полякової, тому вони одразу перейшли до обговорювання іншої теми.

Окрім цього співачка розповіла, що за 16 років шлюбу її відносини з чоловіком трохи згасли. Проте Полякова та її обранець не вдаються до крайнощів та усе одно зберігають своє кохання.

Зірка зізналася, що вона хоче займатися коханням зі своїм чоловіком два рази на тиждень.

"Хотілося б двічі на тиждень. Хоча ти знаєш, не так. Хотілося б хотіти двічі на тиждень. Бо проблема тривалого шлюбу не лише в тому, що він мене не хоче, а в тому, що взагалі підняти цей комбайн заради цього одного колоска", - розповіла Полякова та додала, що у шлюбі часто з'являється лінь.

Співачка вразила фанатів своєю відвертістю. У коментарях деякі зазначили, що Полякова не дарма розповіла про своє інтимне життя, адже разом із цим вона поділилася своєю жіночою мудрістю.

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Автор: Іван Бойко