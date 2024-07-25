Французький шансоньє пішов з життя у 80 років.

Легендарний французький шансоньє, автор хіта "Сніги Кіліманджаро" Паскаль Данель помер у віці 80 років. Стало відомо, що стало причиною смерті знаменитості.

Трагічну звістку повідомив менеджер артиста Крістіан Джауме, пише видання Le Monde. Французької зірки не стало в ніч проти 24 липня. Свої останні дні Паскаль провів у лікарні через проблеми зі здоров'ям, там і обірвалося його життя.

Також син шансоньє – Жан-П'єр Данель – розповів, що незадовго до смерті у знаменитості стався серцевий напад та він пережив складну операцію на серці.

До слова, легенда французької музики розпочав свою кар'єру гітаристом у рок-групі. У 1966 році він випустив одну зі своїх найпопулярніших пісень "La plage aux romantiques". Композиція здобула популярність не лише у Європі, але й у Південній Америці та Азії.

Одразу після цього треку, того ж року, Данель презентував свій найбільший хіт "Сніги Кіліманджаро".

Пісню переклали шістьма мовами і вона розійшлася по світу тиражем у понад 25 мільйонів копій. Композиція створена на основі оповідання Ернеста Гемінґвея.

Вона стала саундтреком в однойменному фільмі Роберта Гедігуана. Все життя Паскаль присвятив сцені, він майже до останніх днів виступав по всьому світу та з'являвся на телебаченні.

Нагадаємо, раніше помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюхарт. На момент смерті йому було 94 роки.

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