Еріка Кові знайшли мертвим у квартирі.

Американський актор Ерік Кові тривалий час страждав від алкоголізму. Він не зміг впоратися з цією залежністю і помер.

Про це повідомляє The Sun.

Його тіло знайшли 3 вересня в квартирі, яка знаходиться в Брукліні (Нью-Йорк). За даними ЗМІ, напередодні його розшукувала поліція, оскільки Кові не з'явився на судовому засіданні. Тоді суд розглядав справу про водіння автомобіля в нетверезому стані.

Відзначимо, що раніше Ерік і сам визнавав те, що страждає від алкоголізму. Також навколо нього ходили чутки, що він залежний ще й від метамфетаміну, але актор це спростовував.

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Актор здобув популярність після зйомок в серіалі "Король тигрів: вбивство, хаос і безумство". Це кримінальний документальний міні-серіал, що розповідає про життя власника зоопарку Джо Екзотика. Прем'єра відбулася на стрімінговій платформі Netflix 20 березня 2020 року. Стрічка фокусує увагу на протистоянні зоозахисниці Керол Баскін і колекціонера диких тварин Джо Екзотика, якого Баскін звинувачує в експлуатації звірів. Кові зіграв у серіалі роль доглядача в G. W. Zoo.

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Автор: Діана Могилєвич