Офіс генпрокурора оголосив підозру російській пропагандистці, головному редактору Russia Today Маргариті Симоньян.
Відповідне рішення затвердив слідчий суддя, повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Таким чином, український суд дозволив вас, Маргарита Семенівна, заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - написала Венедіктова.
За її словами, українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення Симоньян у міжнародний розшук.
"На думку української прокуратури і посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - додала Венедіктова.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних і до юридичних осіб Російської Федерації. Серед інших, санкції пропонується ввести проти Маргарити Симоньян.