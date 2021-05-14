Співачка Анастасія Приходько впевнена, що заява про домагання з боку Меладзе була зроблена "заради хайпу".

Колишня підопічна Костянтина Меладзе Анастасія Приходько різко висловилася на адресу Ані Лорак, яка раніше звинуватила продюсера в домаганнях.

"Просто цікаво, навіщо говорити про це зараз, коли завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру, а потім все це вивалюєш. Ти ж спочатку погодилася? Більше схоже на хайп і підтримку популярності. Ну що ж — як кажуть - "у шоу-бізнесі, як і на війні, всі засоби хороші", - заявила співачка в інтерв'ю Vesti.ua.

Вона також розповіла про свої стосунки з Меладзе.

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"Від Костянтина мені не надходили пропозиції "на екран - через диван", тому мене й обурила заява однієї зі співачок, що нібито Костя пропонував це всім без винятку і "всі були згодні"! Це зачепило в першу чергу мою честь. Я не знаю, які стосунки були у неї з ним. Але у мене з ним стосунки були зовсім іншими", - розповіла Приходько.

Скандал з Ані Лорак і Костянтином Меладзе: що відомо

Наприкінці квітня в мережі розгорівся скандал навколо Костянтина Меладзе. Ані Лорак розповіла, що композитор пропонував їй "неробочі" відносини, на заміну просування в кар'єрі.

Свою підтримку Ані Лорак висловила інша співачка - Оля Полякова. Артистка публічно заявила, що Меладзе також робив їй подібні пропозиції.

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Автор: Катерина Лиманська