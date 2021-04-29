Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські відзначають десяту річницю з дня свого одруження.

З нагоди річниці весілля Кейт і Вільям за традицією поділилися на своїй сторінці в Instagram новими знімками, автором яких став британський фотограф Кріс Флойд.

Читайте такожПринцу Луї-3 роки: герцоги Кембриджські представили новий портрет молодого синаПідпис до одного з фото говорить: "10 років", а до іншого стоїть підпис: "Знято на цьому тижні напередодні 10-ї річниці весілля герцога і герцогині".

На Кетрін одягнено плаття від бренду Ghost, а також нова підвіска від Asprey, волосся укладене красивими локонами, а на обличчі макіяж. Пара буквально світиться від щастя і торкається один одного на фотографіях. Принц Вільям також одягнений одяг синіх відтінків: брюках, блакитній сорочці і синьому джемпері, повідомляє ТСН.

Фотограф Кріс Флойд також опублікував одну з фотографій на своїй сторінці в Instagram і написав: "Нещодавно я вперше в житті відвідав Кембридж. У той же день за дивовижним збігом обставин мене попросили сфотографувати герцога і герцогиню Кембриджських на їхню десяту річницю весілля. Було дуже приємно провести з ними час в Кенсінгтонському палаці, тим більше що герцогиня досить захоплений фотограф. З річницею!".

Пишних святкувань річниці не буде через жалобу за принцом Філіпом. Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року.

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Автор: Ірина Погоріла