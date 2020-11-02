Він вирішив зберегти це в таємниці, щоб «нікого не хвилювати».

Принц Вільям у квітні перехворів коронавірусом.

Читайте також"Королева в гніві": прислуга Єлизавети II засмутила монархаПро це повідомили джерела газети The Sun. За даними видання, він вирішив зберегти це в таємниці, щоб "нікого не хвилювати". 38-річний принц заразився після того, як захворіли його батько принц Чарльз і прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

"Вільям був дуже сильно вражений вірусом... У якийсь момент він ледве дихав, тому, очевидно, всі навколо нього були в паніці»,— сказало джерело газети, передає kommersant. За його даними, принц не хотів, щоб країна впадала в паніку.

Коронавірус у Великобританії

Великобританія знаходиться на дев'ятому місці за кількістю заражень коронавірусом. У країні зареєстровано понад 1 млн випадків захворювання. Померло близько 47 тис. осіб. У Великобританії ввели режим ізоляції громадян. Їм дозволено залишати будинки тільки з важливих причин.

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Автор: УНІАН