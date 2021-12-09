Навіть скандальні витівки не допомогли чоловікові Меган Маркл зберегти популярність серед мешканців США.

Герцоги Сассекські Гаррі і Меган Маркл, які облаштувалися в США після скандальної "втечі" з королівського палацу, все рідше з'являються на публічних заходах, через що їх вже перестають впізнавати на вулицях. Онука королеви Єлизавети II прийняли за продавця ялинок на різдвяному ярмарку.

Справжній продавець, який став свідком цієї ситуації, назвав історію неприємною, передає британське видання Express.

Так, Меган Маркл і Принц Гаррі вирушили в магазин за різдвяною ялинкою. У цей момент вибрати святкове дерево прийшла проста американська сім'я з дитиною. Хлопчик підбіг до герцога Сассекського і запитав, чи є він продавцем в цьому магазині.

Реакція принца Гаррі була досить холодною, а ось Меган Маркл намагалася показати, що її ця ситуація лише повеселила. Очевидці, яким пощастило побачити все це на власні очі, активно діляться враженнями в соціальних мережах.

Коментатори пишуть, що ситуація з принцом Гаррі явно демонструє наслідки їх скандальних витівок, адже раніше всі дорослі й діти були у захваті від герцога і герцогині. Але коли ті "втекли" з палацу, більша частина фанатів відвернулася від Меган і Гаррі, після чого про них почали забувати.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл викрили на мерзенній брехні і маніпуляціях. Тепер дружині принца Гаррі пророкують крах авторитету.

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Автор: Поліна Кузенко