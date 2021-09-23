Артист не став приховувати свою машину та гордо позував біля неї.

Відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула, який нещодавно вийшов з політичної партії "Голос", похизувався розкішним авто. Вартість машини артиста складає понад півтора мільона гривень.

Притула показав фото авто Mercedes-Benz GL 400 на своїй сторінці в Instagram.

Шоумен розповів, що за останні три доби він проїхав на своїй машині майже через усю Україну. Притула побував у дев'яти містах, проте на цьому його подорож ще не закінчилася - тепер він їде додому.

"За останніх 3 доби ми з моїм "меркуциком" катнули по маршруту Львів- Івано-Франківськ-Коломия - Чернівці- Кам‘янець-Подільський - Хмельницький-Тернопіль- Рівне-Луцьк. Дякую усім, з ким зустрічався, за ваш час та увагу! Радий, що знаходимо спільні знаменники і рухаємось в одному напрямку Традиційна кава на виїзді з Рівного, ще 320км і буду вдома!", - написав Притула.

Фанатів потішило, як Притула називає своє авто. Шанувальники побажали шоумену гарної дороги та вдалої подорожі без дорожніх пригод.

"Меркуциком" артист називає свою машину Mercedes-Benz GL 400. В залежності від моделі та комплектації таке авто може коштувати понад півтора мільйона гривень. Навіть не нові машини такої марки коштують на вторинному ринку від 500 тисяч гривень, проте така ціна - рідкість. Зазвичай "меркуцики" як у Притули оцінюють мінімум в один мільйон гривень.

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Автор: Поліна Кузенко