Завадюк поділився емоціями та розповів, що нині для нього є найважливішим.

Продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк розповів, як змінилося його життя після камінг-ауту. Учора він святкував свій день народження, на честь 36-річчя артист поділився роздумами.

На своїй сторінці в Instagram Завадюк розповів, що минулий рік життя був для нього важливим. Він став більш щирим та навчився зізнаватися у тому, що змінюється.

"Цього року я відкрито поділився з вами тим, що я гей. Тепер я щиро можу казати про свою кохану людину. Про мого бойфренда. Про ЛГБТ-спільноту. Відчуваю себе і маю той вигляд, який мені подобається. Я нарешті я. І дуже хочу підтримати людей, які тільки думають відкритися та страждають від дискримінації. В сучасній країні їй не місце", - розповів Завадюк.

За словами продюсера, нині він став відкрито говорити про усе, що відчуває. Також він зрозумів, де хоче жити.

"Цього року, я точно зрозумів де я хочу жити. Я вдома тут і зараз. В моєму незламному місті. В Києві", - зазначив Завадюк.

Завадюк здійснив камінг-аут - що про це відомо

У квітні 2023 року Завадюк публічно заявив, що в нього є бойфренд. Продюсер здійснив камінг-аут та зазначив, що він зустрів своє кохання.

Зізнання Завадюка викликало бурхливу реакцію шанувальників. Вони подякували йому за сміливість, та привітали з тим, що він знайшов свого обранця.

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