Вадим Лисиця нібито знає всі деталі "судової тяганини" між Кондратюком та Козловським.

Український продюсер Вадим Лисиця, який повідомив, що Ігор Кондратюк забирає у Віталія Козловського зарплатню військового, вразив новим зізнанням.

Лисиця нібито знає, як незаконно Кондратюк свого часу виграв суди у Козловського. Вадим уточнив, що він також продюсер, тож про відносини з підопічними йому все відомо.

"Я теж продюсер. У мене були схожі ситуації, тому я точно знаю природу цих відносин. Я точно знаю, що може бути, коли ми попадаємо в суд. Скільки це триває, скільки це коштує і які важелі потрібні для того, щоб вирішити питання саме у свій бік. Я не натякаю, я кажу прямо, що, мені здається що на той момент, коли це відбувалося, у Кондратюка були більш потужні можливості, ніж у Козловського", - заявив Лисиця у "Ранку у великому місті".

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Чоловік додав, що на момент судових "розборок" Козловський не розумів, що відбувається і як поводитися: "На мій погляд, Козловський взагалі не розумів, що відбувається. Йому ніхто не пояснював всі юридичні аспекти цієї справи. Тому, мені здається, тут теж є певна несправедливість. Я знаю деякі факти, інсайт, як воно відбувалось".

Чому затягнулися проблеми між Кондратюком та Козловським

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк не можуть знайти спільну мову через виплати за порушення авторського права. Понад десять років тому Кондратюк подав заяву на Козловського до суду, бо він виконував пісні, право на які він не мав.

Варто зазначити, що після того, як Козловський пішов захищати Україну, Кондратюк не відмовився і надалі відраховувати гроші з його військової зарплатні. За такі нахабні дії Кондратюка засудила Ольга Сумська.

У свою чергу продюсер Лисиця назвав цю ситуацію "зашкваром". Він розповів, що Кондратюк вже написав йому у приватні повідомлення та заявив, що нібито у нього "немає розуму".

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