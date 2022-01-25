Шанувальники Sonya Kay неабияк здивувалися несподіваним рішенням зірки.

Українська співачка, племінниця Софії Ротару – Sonya Kay – засмутила прихильників сумною новиною. Зірка оголосила про завершення співочої кар’єри.

Про це вона написала в Instagram.

"Вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді, і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород, важливих в нашій країні, і страшенно цим пишаюсь! З ніжністю згадую кожен концерт, мінітур до Америки, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами", – написала вона.

Знаменитість поділилася серією архівних фото та відео з концертів й подякувала своїм шанувальникам за любов та підтримку.

"Я прощаюся з вами з сумом в серці і зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як в мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов‘ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay", – додала співачка.

У коментарях співачка назвала причину несподіваного рішення. Sonya Kay зазначила, що у її житті починається новий етап.

Шанувальники співачки подякували їй за запальні треки та висловили надію, що Соня ще повернеться на сцену, але під новим псевдонімом.

Читайте такожПугачова безглуздо виправдалася за невдале селфі без брів (відео)Нагадаємо, що раніше українська співачка Софія Ротару на одному зі своїх виступів у Росії отримала розкішний букет квітів від артиста Миколи Баскова. Чоловік вийшов на сцену і встав перед Ротару на одне коліно.

Вас також можуть зацікавити новини: