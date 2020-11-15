Шанувальники засипали зіркову пару компліментами й побажаннями довгого подружнього життя. Багато хто пише, що в кадрі Пугачова має молодший вигляд, ніж Галкін.

Відомий шоумен Максим Галкін порадував своїх фанатів новим фото з дружиною Аллою Пугачовою.

Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. "19 років разом ❤️", - підписав кадр чоловік Примадонни.

На фотографії подружжя має вигляд, ніби ровесники: Аллі Борисівні - 71 рік, Галкіну - 44. У кадрі Пугачова постала у світло-блакитній сорочці та в'язаному кардигані. Співачка розпустила хвилясте волосся і нанесла непомітний макіяж.

На опублікованому фото Галкін обіймає дружину, в кадрі вони посміхаються і мають щасливий вигляд.

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Діти Пугачової та Галкіна

Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013-го на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза. Прекрасних двійнят виношувала сурогатна мати, але їх біологічними батьками є Алла і Максим.

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Навколо помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд - результат роботи пластичних хірургів.

У ЗМІ регулярно з'являються "новини-сенсації" про те, що Пугачова померла. Також журналісти не один раз писали про численні хвороби й пластичні операції Примадонни. Правдою виявилося лише те, що їй дійсно зробили операцію напередодні ювілейного концерту, щоб вирішити проблему з голосом.

Восени 2018 року всі ЗМІ облетіла новина про те, що Алла Пугачова розлучається з чоловіком Максимом Галкіним. Журналісти стверджували, що гуморист закрутив роман з Юлією Барановською. А остання нібито вагітна від нього. Але, на щастя, Алла Борисівна і Галкін досі разом.

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Автор: УНІАН