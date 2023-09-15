За словами співачки, ще у минулому диктатор умів прикидатися.

Відома співачка Лайма Вайкуле чесно сказала, що думає про президента РФ Путіна. За словами артистки, вона знайома з ним давно, а зараз бачить, що диктатор "збожеволів".

"Він просто зійшов з розуму. Ви розумієте, що він на себе взяв неймовірну відповідальність!.. Він у відповіді не тільки перед людьми, він у відповіді перед кожним деревцем, перед кожною лисицею, зайчиком, мурахою, він у відповіді перед усією планетою. Тому що він знищує не просто Україну, не просто людей, він знищує те, що створив Бог", - розповіла Вайкуле в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Співачка зазначила, що Путін взяв на себе страшний гріх. При цьому вона не розуміє, як диктатор не боїться усієї відповідальності за свої вчинки.

"Це неймовірна відповідальність, страшний гріх, ось так скажімо... Я дивлюся, іноді в новинах показують, Путіна, і я думаю, ну скільки може ця людина у себе вселити гріха, скільки в ньому гріха, він зовсім не боїться. Отже він збожеволів", - заявила артистка.

Вайкуле розповіла, що багато років тому, коли вона познайомилася з Путіним, той залишав "гарне враження". Але співачка зазначила, що вже тоді він умів прикидатися.

"Я була знайома, ми виступали перед усіма президентами, коли почалася перебудова... Путін, зокрема, залишав гарне враження, він добре вмів прикидатися. Але це все вже тепер неважливо. Якщо навіть він хоч щось зробив хороше, воно усе перекреслено сьогодні", - додала Вайкуле.

Нагадаємо, раніше співачка, яка підтримує Україну і виступає проти путінського режиму, "рознесла вщент" усіх російських артистів. Вайкуле зазначила, що їм потрібні лише гроші.

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