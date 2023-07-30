Микита Прилуцький стверджує, що він є засновником студії творчості.

Скандал з "благодійним" концертом і співаком Микитою Прилуцьким, який пропонував українським зіркам "купити" собі можливість виступити на Заході, не вщухає. На тлі цього стало відомо, що артист співпрацював з багатьма відомими персонами.

Так, студія творчого розвитку NP, засновником якої Прилуцький називає саме себе, пропонує вчити дітей співати і танцювати. Раніше на майстер-класи туди запрошували відомих артистів.

Так, студія анонсувала уроки від співачки Мілі Нітіч і актора Дмитра Ступки. Крім цього, на сторінці організації також можна знайти інформацію про те, що майстер-класи проводив і актор Анатолій Матвійчук.

Про самого Прилуцького практично нічого не відомо. Він закрив сторінку в Instagram і Facebook.

Майстер-класи в студії Прилуцького - відео

Скандал навколо "благодійного" концерту - що відомо

Раніше з'явилася інформація про те, що Прилуцький почав писати українським зіркам. Він пропонував їм участь у "благодійному" концерті, який нібито проводитиметься для збору грошей на допомогу дітям з Бахмута.

У бесіді з журналістом УНІАН Прилуцький заявив, що він не є організатором концерту. Втім, розкривати деталі заходу він відмовився.

Однак раніше Прилуцький говорив, що хедлайнером заходу стане Олег Скрипка. У команді співака все це спростували.

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