Ведучий побачив дівчат, їхній випускний перервали звуки ППО.

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував чергову ракетну атаку росіян. Сьогодні окупанти знову намагалися вдарити по Києву. Під час вибухів та тривоги ведучий помітив те, що його вразило.

Так, в Instagram Бєдняков розповів, що він побачив дівчат, у яких проходив випускний. Проте усе перервали вибухи, тому їм довелося бігти до укриття. Втім, дівчата показали, що російська агресія їх не зломить.

"Бачу дівчат з бантами і квітами, які біжать з випускного у сховища та співають українські пісні. Вони виростуть і будуть про це пам'ятати. А вони обов'язково виростуть, бо вам не зламати цю країну і цих людей", - написав Бєдняков.

Відео дня

У Stories він також звернувся до молоді та випускників. Він закликав українців запам'ятати моторошні звуки вибухів, аби усе життя знати, що коїть РФ.

Реакція коментаторів

Користувачі підтримали Бєднякова та зазначили, що пишаються дітьми України. Також українці поділилися своїми думками:

"А в мого сина взагалі не було ані останнього дзвоника, ані випускного минулого року. Вкрадене! Все вкрадене!"

"Я люблю наших дітей. Вони сильні, розумні, добрі і виростуть щасливими. Слава Україні!"

"Українські діти розуміють, хто ворог на нашій землі. Наші діти та онуки будуть пам'ятати це горе та розповідатимуть про це з покоління в покоління".

Ракетна атака по Києву 16 червня - що відомо

Сьогодні росіяни вдарили по Києву та області ракетами. Працювали сили ППО, вони збили 6 ракетам "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", а також 2 дрони-шпигуни. В області постраждали люди, не обійшлося без руйнувань.

У Зеленського вже відреагували на масований удар по Києву. Як зазначили в ОП, ракетна атака відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн, а цим Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, бо він відчуває повну безкарність.

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