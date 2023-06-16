Як наголосив керівник ОП, сьогоднішньою атакою кремлівський диктатор Володимир Путін хоче показати, що готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетну атаку Російської Федерації.16 червня, закликавши делегацію лідерів Африканських країн підтримати Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Як наголосив керівник ОП в Telegram, чергова терористична атака на столицю відбита: "Ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн. Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто".

Керівник ОП нагадав, що російські ракети летіли також тоді, коли до України прибули з різними візитами президент США Джо Байден і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція щодо Росії. Потрібно показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку і діє терористичними методами", - повідомив Єрмак.

"Ми повинні об‘єднатися навколо Формули миру Президента Володимира Зеленського. Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на Глобальному саміті миру", - підкреслив Єрмак.

Він переконаний, що лише сильна дипломатія і сильна позиція може покласти край тероризму Росії. "Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок", - відзначив Єрмак.

Атака РФ і "мирний план" Африки щодо війни в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало про знищення шести аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 розвідувальних безпілотних літальних апарати.

Вранці до Києва прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

В Україні вони мають намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а потім вирушити до російського Санкт-Петербурга з метою зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Перед їхнім приїздом Reuters опублікував проект їхнього рамкового документа так званого "мирного плану".

Зокрема, у ньому пропонується кілька заходів:

відведення російських військ;

виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі;

призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом;

послаблення санкцій щодо Росії.

Крім того, у списку зазначено "безумовна угода про зерно та добрива".