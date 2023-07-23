Єгор Гордєєв розповів, які настрої помітив в одеситів.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі ракетної атаки по Одесі. Вночі окупанти били по місту різними типами ракет, постраждали дорослі та діти. Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви (Московський патріархат) отримав колосальні руйнування.

"Ранок добрим не назвеш. Тому що уся Одеса трошки напружена. Це друга найгучніша ніч за останні місяці в Одесі", - розповів ведучий у прямому включені.

Він поспілкувався з колегами зі "Сніданку", а також розповів, як одесити реагують на черговий ракетний удар по місту. Люди сумні, проте тримають себе у руках. Мало того, багато хто зазначає, що росіяни зруйнували собор Московського патріархату. Деякі навіть з цього жартують.

"В Одесі чорний гумор вітається. Як кажуть: "Якщо Бог є, то його вже нема, принаймні тут, у Свято-Преображенському соборі", - розповів Гордєєв.

Ведучий помітив, що одесити намагаються спокійно усе пояснювати дітям. Дорослі без зайвих емоцій розповідають, що собор зруйнували росіяни.

"Вибухи були такої сили, з різних сторін... Здавалося, що насправді усе геть зруйноване.... Стосовно настрою. Ви знаєте, це питання, яке я постійно собі ставлю в Одесі, тому що Одеса - нетипове місто у цьому сенсі. Дуже стоїчно реагують люди, зараз приходять до храму з дітьми. Спокійно спілкуються. Це абсолютно унікальна та щира історія, про спілкування з дітьми та про проговорення їхніх емоцій", - зазначив кореспондент.

Також ведучий показав, який має вигляд зруйнований собор. Він зазначив, що нині людям не можна заходити всередину. Проте навіть з вулиці помітно, що росіяни били ракетами з двох сторін.

Ракетний удар по Одесі - що відомо про нову атаку росіян

У ніч на 23 липня російські окупанти влаштували новий масований удар по Одесі. Вони випустили 19 ракет різних типів, 9 з них збили Сили оборони. Відомо, що одна людина загинула, 22 - отримали поранення (дорослі та четверо дітей).

Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор. Мінкультури звернеться до ЮНЕСКО щодо захисту культурних цінностей. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відповідь на чергову ракетну атаку буде, росіяни її відчують.

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