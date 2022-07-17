Виконавиця поділилася емоціями, які зараз переживає.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка займається творчістю і гастролює з благодійними концертами, збираючи гроші для України, показала, що реально відбувається в її душі. Артистка звернулася до шанувальників, записавши відео. Його вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Так, співачка плаче і каже, що новини про обстріли рідної країни її з кожним днем добивають все сильніше.

"Хотіла сказати, що останні три дні новини дійсно добивають. І європейські журналісти дуже часто мене запитують, типу: "Ви така позитивна, у вас такий хороший світлий вайб. Від вас така енергія йде. Скажіть, а де ви берете сили?". А я їм усім кажу: "А хто вам сказав, що я не за*балась?". Я така, як і всі. Я теж втомилася, теж розбита, просто можу цього не показувати. Але це не означає, що все класно, все прекрасно. Я не знаю, Новини останнім часом п*здець", - прокоментувала реп-виконавиця, яка нещодавно випустила нову пісню з Jerry Heil.

Нагадаємо, Jerry Heil і alyona alyona заінтригували колаборацією з європейським артистом. Артистки переспівали народну пісню "Летіла зозуля".

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