Оксана Фандера вирішила закрити коментарі у себе на сторінці.

Російська актриса і модель Оксана Фандера, яка народилася в Одесі, пояснила свій вчинок. Раніше вона виклала фото, де у неї на балконі висить прапор України. Зірка підкреслила, що її пост і фото не всі зрозуміли правильно. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі. З цієї ж причини, а також через хейта в її бік, Оксана змушена обмежити можливість коментувати публікації.

"В силу обставин, що склалися, тобто емоцій, які переповнюють всіх і кожну небайдужу людину, незалежно від людської, громадянської і політичної позиції, в силу того, що деякі гарячі голови навідліг б'ють словесно незгодних з ними, і отримують у відповідь таку ж агресію, в силу того, що захищаючи свою позицію, люди, в запалі забувають про те, що "вище милосердя – це милосердя до немилосердних", я, прислухавшись до поради одного з коментуючих, змушена закрити коментарі", - написала Фандера.

"Сама думка про те, що мої дії – текст і фото, здатні бути так невірно витлумаченими, що викликають у людей не світло, а темряву, внутрішню темряву, для мене нестерпна", - уточнила актриса.

Також вона виклала фото, яке підписала так: "Сто днів після дитинства. 03.06.22". Можливо, це відсилання до того, що саме 3 червня 2022 року - 100 днів з дати повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Біллі Айлиш на концерті поцілувала прапор України.

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