Артистка засуджує путінський режим і виступає проти війни в Україні.

Російська актриса Тетяна Лазарєва, яка підтримує Україну і засуджує агресію РФ, чесно сказала, як реагує на атаки БПЛА на Москву та інші міста країни-терористки. Виявилося, її це радує.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "І грянув Грем" Лазарєва зазначила, що після заколоту Пригожина, який так і не дійшов до кінця, вона почала відстежувати свої емоції. Актриса чекає на повалення Путіна, а тому радіє всьому, що може це прискорити.

"Я зараз вам скажу чесно. З тих пір я дуже відстежую свої почуття. Буквально кожного дня ми тепер бачимо атаку безпілотників на російські міста... Це жахливо, але я радію", - зізналася Лазарєва.

За словами актриси, під час "недобунта" Пригожина вона раділа. Лазарєва зазначає, що буде радіти падінню путінського режиму, хто б цьому не посприяв.

"Хто б його не звалив. Я сподіваюся, що зараз ніхто вже не сподівається, що це все пройде безкровно і безболісно... Буде криваво і жахливо, і ми ще побачимо небо в алмазах", - додала актриса.

Що Лазарєва говорить про війну

Актриса не приховує свою позицію і відкрито говорить про те, що РФ "потрібно зрівняти з землею". На початку повномасштабної війни, яку країна-агресорка розв'язала проти України, Лазарєва відзначала, що відповідальність за все це лежить на усіх росіянах.

Крім цього, актриса не заперечує, що їй соромно за те, що відбувається в Україні. Але при цьому вона не планує відмовлятися від російського громадянства. За словами Лазарєвої, вона не може відповідати за всіх жителів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: