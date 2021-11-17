Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Сьогодні, 17 листопада, відзначається Міжнародний день студента. На честь свята зірки каналу 1+1 згадали свої студентські роки: чому Валентина Хамайко пропустила випускний, як Святослав Гринчук розіграв викладача за допомогою пісні The Beatles, як корінна киянка Лідія Таран святкувала Новий рік у студентському гуртожитку і як Соломія Вітвіцька на третьому курсі підкорила Ельбрус.

Лідія Таран, ведуча ТСН та куратор благодійного проекту "Здійсни мрію" найяскравіші студентські спогади пов'язує з посиденьками в гуртожитку:

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. І посередині стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним завданням було не перевернути їх під час танців. Було навіть таке, що ми ходили з вертепом у громадському транспорті – співали пісні".

Лідія Таран / прес-служба 1+1
Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Валентина Хамайко, ведуча "Сніданок. Вихідний", замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.

"Юність - прекрасний час для нових ідей, проб, гарних справ! Я рада, що вже тоді в університеті почала працювати над своєю телекар'єрою. Тільки після зйомки я змогла приєднатися до випускного".

Валентина Хамайко / прес-служба 1+1
Валентина Хамайко / прес-служба 1+1

Читайте такожАмадор Лопес, Монро, Слава Камінська: кого із зірок називали чужим іменем у ліжкуВедучого ТСН Святослава Гринчука досі гріють теплі спогади про студентське життя. А ще саме в університеті він зустрів своїх найкращих друзів.

"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстрімом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі і викладачеві! Тоді ж, в університеті, я зустрів своїх найкращих друзів і всі п'ять років провчився з майбутньою дружиною. Ми з Христиною пронесли нашу дружбу через пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка".

Святослав Гринчук / прес-служба 1+1
Святослав Гринчук / instagram.com/lidiyataran

Ведуча ТСН та "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Телезірка нагадує, що це був час без мобільних телефонів та Інтернету. А ще вона постійно була в пошуках нових вражень - і знайшла їх на вершині Ельбрусу:

"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп'ютері, що нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити... але часи були класні! У мене було активне студентське життя! На 3-му курсі я піднялася на найвищу гору в Європі – Ельбрус. До сходження готувалися кілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру в світі - "Оптимістичну". Вона знаходиться в Тернопільській області".

Соломія Вітвіцька / прес-служба 1+1
Соломія Вітвіцька / прес-служба 1+1

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Лідія Таран потрапила у страшну ДТП.

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Автор: Діана Могилєвич