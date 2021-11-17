Хамайко пропустила випускний, Гринчук розіграв викладача, Таран святкувала Новий рік у гуртожитку, а Вітвіцька підкорила Ельбрус.

Сьогодні, 17 листопада, відзначається Міжнародний день студента. На честь свята зірки каналу 1+1 згадали свої студентські роки: чому Валентина Хамайко пропустила випускний, як Святослав Гринчук розіграв викладача за допомогою пісні The Beatles, як корінна киянка Лідія Таран святкувала Новий рік у студентському гуртожитку і як Соломія Вітвіцька на третьому курсі підкорила Ельбрус.

Лідія Таран, ведуча ТСН та куратор благодійного проекту "Здійсни мрію" найяскравіші студентські спогади пов'язує з посиденьками в гуртожитку:

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. І посередині стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним завданням було не перевернути їх під час танців. Було навіть таке, що ми ходили з вертепом у громадському транспорті – співали пісні".

Валентина Хамайко, ведуча "Сніданок. Вихідний", замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.

"Юність - прекрасний час для нових ідей, проб, гарних справ! Я рада, що вже тоді в університеті почала працювати над своєю телекар'єрою. Тільки після зйомки я змогла приєднатися до випускного".

Читайте такожАмадор Лопес, Монро, Слава Камінська: кого із зірок називали чужим іменем у ліжкуВедучого ТСН Святослава Гринчука досі гріють теплі спогади про студентське життя. А ще саме в університеті він зустрів своїх найкращих друзів.

"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстрімом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі і викладачеві! Тоді ж, в університеті, я зустрів своїх найкращих друзів і всі п'ять років провчився з майбутньою дружиною. Ми з Христиною пронесли нашу дружбу через пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка".

Ведуча ТСН та "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Телезірка нагадує, що це був час без мобільних телефонів та Інтернету. А ще вона постійно була в пошуках нових вражень - і знайшла їх на вершині Ельбрусу:

"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп'ютері, що нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити... але часи були класні! У мене було активне студентське життя! На 3-му курсі я піднялася на найвищу гору в Європі – Ельбрус. До сходження готувалися кілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру в світі - "Оптимістичну". Вона знаходиться в Тернопільській області".

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Лідія Таран потрапила у страшну ДТП.

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Автор: Діана Могилєвич