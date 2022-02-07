Жінка зізналася, що навіть особисто питала суперницю про стосунки з чоловіком.

Колишня дружина українського композитора і продюсера Костянтина Меладзе Яна Сумм розповіла про зраду чоловіка з солісткою групи "ВІА Гра" Вірою Брежнєвою.

Жінка зізналася - довго не могла зрозуміти, що чоловік їй зраджує. Про це Сумм розповіла в інтерв'ю під час прямого ефіру, передає видання 7Days.

За словами Сумм, Меладзе активно їздив на гастролі з групою, у складі якої виступала і Брежнєва. Тоді, як розповідає Яна, вона і зрозуміла, що у артистки і роман з її чоловіком.

Читайте такожМеладзе подарував Брежнєвій на річницю весілля каблучку за 600 тисяч гривень (фото)Жінка зазначила, що усвідомила це лише через кілька років. Вона навіть особисто запитувала суперницю про роман, але Брежнєва запевнила її, що нічого, крім ділових відносин, між нею і Меладзе немає. Однак пізніше Брежнєва сама вирішила зруйнувати цей любовний трикутник і прийшла до Меладзе в будинок. Тоді, за словами Сумм, вона все зрозуміла. Жінка забрала дітей і подала на розлучення, що стало для Меладзе повною несподіванкою.

"Він думав, що від таких чоловіків, як він, жінки самі не йдуть. І розлучення він не хотів. Але я попросила окремого проживання. Сказала, що він повинен зібрати речі. До дітей може приходити стільки, скільки вважає за потрібне. Якщо він не йде, піду з дітьми я", - розповіла жінка.

Вона зізналася - вдячна Меладзе за те, що відпустив її з цього емоційного пекла, як сама називає те, що трапилося, жінка.

Незабаром після розлучення Сумм вдруге вийшла заміж і вже п'ять років живе одружена з українським бізнесменом. Також вона зайнялася проектами, спрямованими на розвиток і соціалізацію дітей з аутизмом.

Нагадаємо, Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала свій день народження - їй виповнилося 40 років.

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