Композитор виконав для дружини одну зі своїх пісень.

Російський композитор Костянтин Меладзе зворушливо привітав свою дружину Віру Брежнєву з 40-річчям. Він зіграв на роялі і виконав одну зі своїх найбільш чуттєвих пісень "Салют, Віра".

Відомо, що Брежнєва відзначала свій день народження в колі друзів і рідних у Києві. Близькі люди засипали її подарунками, але найприємніший сюрприз підготував для неї саме чоловік.

Виступ Меладзе зворушив усіх присутніх у залі. Сама Віра не могла стримати емоцій, а гості були зачаровані романтичним жестом. Всіма улюблена пісня ніби знайшла новий глибокий сенс і нове життя.

Відео зі свята викликало небувалий резонанс - за лічені години воно набрало понад 5 мільйонів переглядів і поширилося в мережі. Шанувальники Віри і Костянтина оцінили як сам жест, так і талановите виконання композитора. Проникливо, чуттєво, щиро і з величезною ніжністю - так і повинна звучати справжня любов.

Через неймовірний ажіотаж в мережі, продюсерський центр Meladze Music вирішив порадувати слухачів і випустити пісню "Салют, Віра" у виконанні Костянтина Меладзе до Дня всіх закоханих. Сюрприз несподівано перетворився на справжню прем'єру і подарунок для всіх відданих шанувальників.

Нагадаємо, 12-річна дочка Брежнєвої стала діджеєм на ювілейній вечірці мами.

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