За кожну серію головні актори отримуватимуть по мільйону доларів.

Скоро телеглядачі побачать новий сезон серіалу "Секс і місто". Так, стало відомо, скільки зароблять головні зірки знаменитого серіалу.

Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела.

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс отримають по мільйону доларів за кожен епізод. Всього планується 10 серій. Тобто кожна актриса отримає по 10 мільйонів доларів.

Продовження отримало назву And Just Like That ("А потім"). Воно буде присвячене відносинам героїнь оригінального серіалу Керрі (Паркер), Шарлотти (Девіс) і Міранди (Ніксон).

Нагадаємо, що актриса Кім Кетролл, яка грала роль Саманти, не братиме участь у зйомках. Вона неодноразово заявляла журналістам, що не розглядає можливість повернення в проект.

Серіал "Секс і місто": що відомо

Американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом

Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів

Одним з постійних авторів і режисерів серіалу є Майкл Патрік Кінг

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30" - вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар'єри

Основний склад акторів протягом усього серіалу залишався колишнім - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон

