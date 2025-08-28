Прем'єра відбудеться восени.

У мережі з'явився перший офіційний трейлер фільму "Бугонія" (Bugonia) з Еммою Стоун у головній ролі. Це науково-фантастична комедія режисера Йоргоса Лантімоса, яка виділяється своїм неординарним чорним гумором. Про це пише Deadline.

"Бугонія" є англомовним римейком фільму південнокорейського режисера Чан Джун Хвана "Врятуйте зелену планету!", що вийшов 2003 року.

Стоун зіграла роль впливового гендиректора великої компанії, яку викрадають два схиблені конспірологи. Вони переконані, що Мішель є інопланетянином, який має намір знищити планету Земля.

"Бугонія" - трейлер

Фільм "Бугонія" - що ще важливо знати

Сценарій до стрічки написав Вілл Трейсі. Продюсерами виступили Ед Гіні, Ендрю Лоу, Арі Астер, Ларс Кнудсен, Мікі Лі та Джеррі Кьонгбум Ко, а також режисер Йоргос Лантімос і сама Емма Стоун. До речі, крім неї, в головних ролях також знялися Джессі Племенс, Алісія Сільверстоун і Ставрос Халкіас.

"Бугонія" - не перший спільний фільм для творчого дуету Лантімоса і Стоун. Раніше вони співпрацювали над стрічкою "Бідні-нещасні", яка тріумфувала на 96-й церемонії вручення премії "Оскар", ставши чотириразовим лауреатом.

Наразі кіноновинка "Бугонія" бере участь в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю. Нещодавно стало відомо, що фільм вийде і в український прокат. Офіційна прем'єра запланована на 30 жовтня.

