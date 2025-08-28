Він активно підтримує Росію у війні.

В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу продюсера і співака Юрія Бардаша, який перебрався до Російської Федерації та підтримує її у війні проти України.

Про відповідне рішення стосовно підсанкційного музиканта повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони країни:

"Після початку повномасштабної війни він підтримав російську агресію і поширював співзвучні російській пропаганді наративи, через що відносно нього застосовано санкції РНБО, введені в дію Указом президента України від 11 квітня 2025 року".

Заяви Бардаша про війну

Як відомо, Бардаш народився в Алчевську Луганської області. Він став відомим завдяки роботі з популярними гуртами та артистами, серед яких Quest Pistols, Гриби, Нерви, співачка Луна (його колишня дружина) та Wellboy.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бардаш перебував у Грузії, де відкрито почав робити проросійські заяви. Згодом він заявив, що за ним нібито виїхав "Грузинський легіон".

Продюсер покинув країну і дістався до Москви, де, за його словами, "відчув спокій і безпеку". Згодом він отримав російський паспорт та почав ще активніше поширювати пропагандистські меседжі та виправдовувати дії Кремля.

У травні 2024 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за кількома статтями, серед яких - заклики до насильницької зміни державного устрою, пропаганда війни та виправдання російської агресії.

А вже у травні 2025 року Вінницький міський суд виніс заочний вирок Бардашу - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм та антиукраїнську діяльність.

