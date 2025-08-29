Критики в захваті від нового фільму Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун в головній ролі.

Чорна комедія-трилер "Бугонія" Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун в головній ролі стала справжньою сенсацією Венеційського кінофестивалю-2025. Стрічка зірвала шестихвилинні овації. Про це пише The Hollywood Reporter.

Вчора, 28 серпня, відбувся показ науково-фантастичного фільму "Бугонія" в межах конкурсної програми 82-го Венеційського кінофестивалю. На прем'єрі були присутні Лантімос та Стоун, а також їхні колеги по фільму Джессі Племонс та Ейдан Делбіс. Стрічка приголомшила та захопила глядачів фестивалю, які протягом двох годин не стримували свої емоції. По завершенню публіка стоячи аплодувала творцям комедії.

У мережі вже з'явилися перші відгуки після перегляду "Бугонії". Зокрема своїми враженнями поділився кінокритик видання The Hollywood Reporter. Він зазначив, що навіть знайомий з оригіналом 22-річної давності глядач не залишиться байдужим:

Відео дня

"Глядачі, які знайомі з корейською науково-фантастичною комедією 2003 року, написаною і знятою Чан Чжун Хваном, будуть у явному невигідному становищі з точки зору сюрпризів. Але для тих, хто вперше дивиться американський римейк, тут є безліч дивних поворотів сюжету, вибухової жорстокості, спалахів недолугої комедії та сатиричних "уколів". У будь-якому разі, задоволення від перегляду Емми Стоун і Джессі Племонса в ролях керівника великої фармацевтичної компанії та конспіролога-хіпі є достатньою винагородою".

Нагадаємо, що дія фільму "Бугонія" розгортається навколо успішної гендиректорки Мішель, яку одного разу викрадають два схиблені конспірологи. Вони переконані, що жінка є інопланетянином, який прибув знищити планету Земля.

Днями у мережі з'явився перший трейлер "Бугонії". Показ стрічки в українських кінотеатрах стартує з 30 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: