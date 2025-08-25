За його словами, родич-окупант "захищав свою країну".

Російський дизайнер Сергій Звєрєв, який підтримує війну проти України, втратив на фронті вже другого племінника.

В коментарі російським пропагандистським ЗМІ він розповів, що родич перебував на війні з осені 2022 року - його мобілізували одним з перших, оскільки той був мисливцем. За участь в бойових діях окупанта нагородили "орденом Жукова":

"Ігор зовсім молодий: 1996 року народження. Коли йому прийшла повістка, він відразу пішов до військкомату. Тому що розумів, що обов'язок кожного чоловіка - захищати свою країну. У нашій великій родині почуття патріотизму прищеплюють з дитинства".

Звєрєв зазначив, що наразі сім'ї не повідомили про всі обставини загибелі загарбника. Вони лише знають, що той разом із іншим солдатом не повернувся з завдання.

Відео дня

"А зараз прийшла похоронка. Страшне горе!" - поскаржився путініст.

Що Звєрєв говорив про війну в Україні

Російський стиліст змінив свою позицію щодо України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Раніше він підтримував Україну: у 2014 році вшановував пам'ять Небесної Сотні в Києві, давав концерти в Одесі та виступав у вишиванці.

Однак після 24 лютого 2022 року його позиція змінилася, і він став відкритим прихильником путінського режиму. Звєрєв заявив, що готовий воювати з українцями, навіть зібрався вирушити на фронт у короні та мантії.

Взимку цього року стало відомо про загибель іншого племінника Звєрєва - тоді він казав, що його родич-окупант пішов боротися "зі світовим злом".

Вас також можуть зацікавити новини: