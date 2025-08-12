Продюсер запевняв, що той пішов добровольцем.

На загарбницькій війні проти України загинув зять російського продюсера Йосипа Пригожина, який підтримує політику кремлівського правителя Путіна.

Російські ЗМІ повідомляють, що у 2022 році його дочка Даная вийшла заміж за Євгена Ткаченка. 25-річний росіянин отримав повістку, а вже у листопаді 2023-го потрапив на фронт. За два місяці зять продюсера перестав виходити на зв'язок, а згодом дружина заявила про його зникення.

За заними російських Telegram-каналів, окупант із позивним "Панда" був розвідником-кулеметником, він воював на Куп'янському напрямку. Сам Пригожин запевняв, що той пішов на війну добровільно. Сьогодні продюсер заявив пропаганадистам, що чоловіка визнали загиблим.

Відео дня

Позиція Пригожина по війні

Нагадаємо, у березі 2014 року Йосип Пригожин значився серед підписантів звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Володимира Путіна щодо України та Криму.

Проте в серпні 2016 року він заявив, що ані він, ані його дружина Валерія, ніколи не підписували документів, які схвалювали б окупацію півострова. Він внесений до переліку осіб, чиї дії становлять загрозу національній безпеці України.

Під час президентських виборів 2018 року Пригожин виступав як довірена особа Путіна, а на виборах мера Москви того ж року - як довірена особа Сергія Собяніна.

25 березня 2023 року у ЗМІ з’явився 35-хвилинний аудіозапис розмови, у якій, ймовірно, Пригожин і бізнесмен Фархад Ахмедов у різкій, нецензурній формі критикують російське керівництво. Наступного дня Пригожин заявив, що цей запис є "фейком", створеним із використанням технологій штучного інтелекту.

Вас також можуть зацікавити новини: