Актриса обурила українців заявою про щастя.

Відома українська актриса і зірка реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина вляпалася в скандал. Зірка вирушила в подорож і похвалилася відпочинком в Бельгії, що сподобалося не усім її фанатам.

Актриса полетіла в іншу країну разом зі своїм сином. Вона розповідала в Stories про те, як вони добиралися до Бельгії, а після цього опублікувала фото. В описі до знімка Мішина написала: "Щастя - це так просто".

Коментатори не оцінили думки актриси. Вони дорікнули їй в тому, що вона забула про повномасштабну війну і про те, що зараз у багатьох людей немає приводів для щастя та радості.

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Реакція фанів на нове фото Мішиної:

"Просто, це коли є можливість. А коли люди, які залишилися в Україні, як їм бути?"

"Так... Просто... Коли батько мого сина на 3 дні приїхав додому у відпустку з війни і син був щасливим... Так! Щастя - це так просто"

"Так, добре де нас немає... Ми щохвилини в напрузі, тому що війна триває, гинуть люди!"

"Сестра Влада Ями? Легко про щастя говорити, коли є можливість виїхати і забути про сирени"

"Це просто, коли ти не живеш 24/7 в Телеграм! Коли Твої батьки в Україні, а ти заради безпеки дітей у Польщі! Але щастя - це, мабуть, те, що ти живий! Дай Бог Україні миру! І щастя кожному"

"Ні, Ксю, складно, коли ти в Україні".

Сама Мішина поки що не реагує на негативні коментарі. Деякі фанати спробували заступитися за актрису і відзначили, що вона могла виїхати з України лише на час.

Раньше Мішина відповіла, чи спілкується її син з батьком.

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