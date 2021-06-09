Нагадаємо, Меган і Гаррі стали батьками вдруге. Королівська сім'я вже привітала подружжя з народженням донечки.

Принц Чарльз не зміг не прокоментувати появу онуки - доньки Меган Маркл і принц Гаррі - під час публічного виходу, присвяченого кардинально іншій події.

Як пише BBC, спадкоємець британського престолу відвідав завод BMW в Оксфорді, де виробляють мініавтомобілі. Своїм візитом принц Чарльз мав би привернути увагу до інноваційних технологій, які допомагають зберегти планету для майбутніх поколінь. Однак він не зумів оминути увагою народження доньки Меган і Гаррі.

Принц Уельський наголосив, що ставши дідусем уп'яте, чітко усвідомлює, наскільки важливий розвиток технологій для нащадків. Разом з тим він назвав появу на світ Лілібет Діани щасливою новиною.

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"Розвиток таких технологій, як електромобілі або зелений водень для важкого транспорту, життєво важливі для збереження здоров'я нашого світу для майбутніх поколінь, що я сьогодні дуже усвідомлюю, нещодавно ставши дідом уп'яте. І такі щасливі новини справді нагадують про необхідність постійних інновацій у цій галузі", – зазначив принц Чарльз.

Нагадаємо, королівська сім'я – королева Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон, принцеса Євгенія, принц Вільям, принц Чарльз і герцогиня Камілла – першими привітали подружжя з поповненням.

Згодом на новину про народження онуки відреагував батько Меган Маркл. Томас Маркл побажав щастя і здоров'я Лілібет Діані, а доньці надіслав любов і найкращі побажання.

Королівська родина Великобританії

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Автор: Вікторія Гордієнко