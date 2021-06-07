Королева Єлизавета II стала прабабусею водинадцяте. Крім привітань королеви, на радісну новину відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон та принц Уельський і герцогиня Корнуольська.

Королева Великобританії Єлизавета II привітала з народженням доньки принца Гаррі та його дружину Меган Маркл.

Вітання з'явилося ввечері 6 червня в Instagram королівської сім'ї. Воно було коротким і стриманим.

Читайте такожУ Меган Маркл є ризик передчасних пологів - ЗМІ"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, А також герцог і герцогиня Кембридзькі дуже раді цій новині", - йдеться в повідомленні.

У привітанні зазначається, що королева Єлизавета II стала прабабусею в одинадцятий раз.

В неділю ввечері принц Гаррі та Меган Маркл повідомили, що в п'ятницю, 4 червня, у них народилася донька. Дівчинку назвали Діана Лілібет: ім'я Діана дитина отримала в честь матері принца Гаррі, а Лілібет - в честь Єлизавети II.

Маля народилося з вагою 3,2 кг.

Це друга дитина у подружжя. Первістку принца Гаррі і Меган Маркл сину Арчі у травні виповнилося 2 роки.

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Автор: Ірина Погоріла