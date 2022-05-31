Телеведуча розлютилася на одне з питань шанувальників.

Українська телеведуча Леся Нікітюк різко відповіла шанувальникам, які атакували її нібито за збільшені губи.

Зірка зазначила, що зараз в Україні йде війна, вона займається волонтерством і у неї немає часу на ці дурниці.

"Попри всі ці обставини, в яких ми зараз живемо, деяким людям вистачає сміливості писати мені: "О, губи наколола". Бл*ть, що у тебе в голові, одне з іншим", - написала Нікітюк.

Також вона вирішила додати нотку гумору в цю ситуацію і написала в інста-сторіз: "На гуманітарці знайшла ботокс і вколола. Мені ж нічим більше зайнятися".

Зазначимо, з перших днів війни в Україні Леся Нікітюк займається волонтерством. Вона допомагає переселенцям, а також разом з іншими артистами виступає для дітей, щоб відволікти їх від війни.

Нагадаємо, раніше в будинку Лесі Нікітюк розмістилися майже 60 біженців зі своїми домашніми тваринами.

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