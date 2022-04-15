Син Саніної мріє, аби закінчилася війна.

Українська співачка Юлія Саніна розповіла, що її маленький син розуміє, що наразі в нашій країні триває війна. 6-річний Данило мріє, аби всі ці жахи скоріше закінчилися і він зміг повернутися до звичного життя.

Про це співачка розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

За словами Саніної, вона намагалась не показувати сину власні емоції та сльози, проте хлопчик все сам зрозумів. Він не панікує, а особисто розробляє свої дитячі плани, як можна зупинити війну.

"У нього безліч планів, що можна зробити з тим дядьком, який живе у бункері та чому цього досі не зробили. Я намагаюся йому пояснити, що не все так просто і до нього не так легко дібратися. Він хоче, щоб війна зупинилася, повернутися додому, до своїх друзів. Данило зараз займається онлайн у своїй школі, зі своїми однокласниками, але він хоче доторкнутися до них, погратися", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розповіла про виступ на стадіоні з Кароль і Дорофєєвою в підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: