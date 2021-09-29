Аудиторію фанатів спантеличила реальна зовнішність Корольової.

Співачка українського походження Наталія Корольова, яка живе і виступає в Росії, розчарувала фанатів зовнішнім виглядом.

Корольова виклала чергове відео, у якому поділилась творчими планами на найближче майбутнє.

В Instagram співачки її прес-служба анонсувала "нове неймовірне шоу", подякувавши усім причетним до організації заходів. Автори в дописі, зокрема, згадали про минуле СРСР, назвавши його "добрим і дивовижним".

"Наташа особисто запрошує на наше неймовірне шоу. Ніхто не залишиться байдужим цими вечорами! Ви поринете в атмосферу казки, яка перенесе вас у наше, таке добре, таке наївне, таке чисте й дивовижне минуле! У країну, якої більше немає", – пише прес-служба співачки.

Натомість аудиторію фанатів спантеличила реальна зовнішність Корольової. Користувачі зауважили непропорційність лиця і запідозрили зірку у невдалій пластиці.

Наташо, у вас одна щока ширша за іншу. Косметологи не дуже

Усе лице вже перекошено, зупинися

Наталка заморожена, не старіє.

Яке некрасиве відео. У якомусь мультфільмі бачив таке порося.

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Автор: Віолетта Орлова