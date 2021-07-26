Шанувальники прийшли у захват від форм Реп'яхової.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова стала мамою 15 червня. Жінка народила хлопчика, його назвали Михайлом. Вона швидко прийшла до форми і вже похвалилася стрункою фігурою після пологів.

На своїй сторінці в Instagram жінка Віктора Павліка опублікувала відео, на якому вона приміряє різні наряди.

Катерина Реп'яхова не стидається свого тіла. Майже через півтора місяця після пологів вона чудово виглядає і може собі дозволити носити короткі топи, які підкреслюють її фігуру.

Своє тіло дружина Віктора Павліка знімала на відео у Закарпатті. Там вона відпочиває разом із мамою, чоловіком і новонародженим сином. Катерина Реп'яхова продемонструвала різні образи: кокетливий із топом зі шнурівкою на грудях, модний з джинсами із високою талією та навіть діловий - з костюмом трендового кольору фуксії.

Шанувальники прийшли у захват від фігури Реп'яхової. "Швидко скинула", "така струнка", "справжня модель" - написали коментатори.

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Автор: Іван Бойко