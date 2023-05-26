Олег Боднарчук розповів "цікаву історію" про співачку та її чоловіка.

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук висловився про скандал на Євробаченні, який розгорівся через співачку Руслану. Зірка не виступила на головній сцені у Ліверпулі, цьому передували її заяви, у яких вона зазначала, що її не запросили.

За словами Боднарчука, з Русланою сталася "цікава історія". Він пригадав Євробачення 2017 року, яке проходило в Україні. Тоді, стверджує продюсер, співачка та її чоловік "захопили" увесь процес підготовки.

"З Русланою така сталася цікава історія. Можливо, можна було написати сценарій і зняти міні-серіал для Netflix. Тому що ця історія складається з двох частин. Перша частина, давай згадаємо 2017 рік і Євробачення в Києві. Я мав честь починати підготовку до цього конкурсу, мене обрали креативним продюсером Євробачення в Києві. І ми три місяці працювали з командою, яка приїхала зі Швеції, Німеччини, вона була збірна... Розробляли, багато у нас було цікавих ідей. І в якийсь прекрасний момент команда Руслани з чоловіком Ксенофонтовим і з паном Грицаком рейдерськи захопили взагалі процес підготовки до Євробачення", - заявив режисер в інтерв'ю для Аліни Доротюк.

Відео дня

Як стверджує Боднарчук, його та усю команду "посунули". Мало того, в програму конкурсу додали виступ Руслани, хоча планувалося присвятити подію Джамалі, яка перемогла на Євробаченні у 2016 році.

"Вони рейдерськи захопили усю концепцію. Впихнули виступ Руслани... Мало того, що це було Євробачення на честь Джамали, а супер-перформанс був у Руслани... В мене виникає логічне питання. Це було справедливо взагалі? Стосовно Джамали, концепції конкурсу, взагалі стосовно людських норм. Ні, це було несправедливо. Те, що сталося з Русланою цього року, коли концепцією конкурсу були наші учасники, які зайняли з першого по десяти місця, вони майже усі були задіяні. Чи було справедливо не включити Руслану? Ні, це було несправедливо... Звичайно, Руслану там би зустріли оплесками, усі б згадали першу перемогу України. Їй було там місце. Але коли ти складаєш перше "несправедливо", друге "несправедливо", то разом це виходить - дуже справедливо", - розповів Боднарчук.

Втім, він зазначив, що цього року ситуація з Русланою викликала у нього жалість. За словами продюсера, співачка нагадувала про себе, проте не потрапила на сцену у фіналі. І це, визнав Боднарчук, не прикрашає Україну.

Скандал навколо Руслани та Євробачення - що відомо

У квітні навколо Євробачення-2023 спалахнув скандал через Руслану. Продюсер співачки заявив, що її не запросили на конкурс. Сама Руслана згодом різко відреагувала на "бойкот" та зазначила, що від неї мало що залежало.

Про скандал висловлювався і артист Андрій Данилко. Він обурювався тим, що Руслану не запросили, проте запросили інших зірок, які не мали відношення до Євробачення.

Вас також можуть зацікавити новини: