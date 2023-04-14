Співачки зазначили, що вони не мають відповідати за вчинки своїх батьків.

Солістки дуету ANNA MARIA (Анна та Марія Опанасюк) зробили офіційну заяву. Декілька років тому вони не змогли дати відповідь на питання, чий Крим. Також відомо, що їхні батьки залишаються на території тимчасово окупованого півострова. Співачки визнали, що помилялися.

На сторінці дуету в Instagram з'явилося нове відео, у якому сестри розповіли про свою позицію. За словами співачок, вони підтримують Україну та виступають проти повномасштабної війни, яку розв'язала РФ.

"Ми одразу підтримали на 200% Україну. Ми засудили російську агресію... Це наша позиція, ось наша позиція. Це наш вибір. Ми не хочемо цим хизуватися, але хочемо, щоб усі знали", - заявили Анна та Марія Опанасюк.

Відео дня

Вони пригадали, що у 2019 році не змогли сказати, чий Крим. Також співачки висловилися щодо своїх батьків. У тому ж році їхня мати отримала посаду "омбудсмена" у тимчасово окупованого Криму та погодилася працювати на самопроголошену "владу".

"Хтось досі не бачить, просто не хоче бачити нашу реальну позицію... Так, Крим - це Україна. І інакше бути не може... Ми не маємо відповідати за своїх батьків. Ми окремі люди, дорослі люди. І ми маємо відповідати лише за свої вчинки", - заявили скандальні співачки.

Сестри наголосили на тому, що вони дають благодійні концерти. Їх обурює те, що з них "роблять монстрів". За словами співачок, вони показують свою позицію діями.

Скандал навколо дуету ANNA MARIA - що відомо

Нагадаємо, у 2019 році сестри, які народилися у Криму, хотіли представляти Україну на "Євробаченні", проте потрапили у скандал. Вони відмовилися визнати агресію Росії. Згодом їх підтримала кремлівська пропагандистка Скабєєва, вона заявила, що співачки "гарно трималися".

Також повідомлялося, що мати скандальних сестер причетна до репресій в Криму. Мало того, жінка працює на "владу" окупованого півострова та навіть має "медаль", яку їй вручили "за повернення Криму Росії".

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