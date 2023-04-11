За її словами, вони заробили гроші і отримали ім'я в Україні, але війну засудити так і не наважилися.

Українська актриса Олеся Жураковська розповіла, що українські кінопродюсери радо приймали росіян на нашій землі і віддавали їм головні ролі.

Зокрема, такі російські актриси як Катерина Ковальчук і Соня Прісс "сколотили цілий статок", знімаючись в українському багатосерійному серіалі "Кріпосна".

Незважаючи на те, що саме завдяки зйомкам в українському кіно вони стали популярними, актриси не засудили повномасштабне російське вторгнення і геноцид нашого народу.

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"З великим задоволенням працювали над цим серіалом і зараз прикро усвідомлювати, що працювали поруч з людьми, яким не варто було ходити по нашій землі, ступати на нашу землю. Сказати, що здивувало, ні. У мене якась огида. Відчуваю огиду по відношенню до цих людей, які, працюючи у нас, сколотили великі статки, стали популярними, зробили собі імена. Це стосується Каті і Соні", - сказала Жураковська в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Вона додала, що цих людей для неї більше не існує. Також вона вважає несправедливим те, що українські актори повинні відмовлятися від можливості грати, заробляти і набувати досвіду, тому що більше привілеїв було у росіян.

"Я в своїй державі маю більше прав, ніж росіяни. Це мій був опір. Були моменти, коли я виховувала колег, зупиняла і говорила, що вони у мене в гостях. Це моя земля. Я усвідомлювала, що нас позбавляють головних ролей", - додала актриса.

Нагадаємо, зірка "Кухні" Назаров висміяв росіян і передав "окремий привіт" Оскару Кучері.

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