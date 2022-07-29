Конкретних імен ведучий не називав.

Український телеведучий Слава Дьомін розповів, що деякі зірки заробляють гроші, прикриваючись благодійними заходами. Конкретних імен він не називав. Про це стало відомо в його авторській програмі "Слава+" для "Люкс ФМ".

"Наскільки мені розповідали, і в тому числі деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять певний гонорар. Можливо неповний, але він все одно є. Гроші, що залишаються, йдуть вже на допомогу. Ось так це працює і зараз багато артистів їздять по концертах і пишуть: частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям і т.д.", - поділився Дьомін.

Зазначимо, раніше зірка Playboy Даша Астаф'єва розповідала про те, що їй відомі подібні випадки серед колег. За словами Дарини, деякі зірки користуються тим, що в країні таке складне становище, і заробляють на цьому. Вона також не називала конкретних імен.

Нагадаємо, Горова розповіла, скільки зараз заробляє Дорофєєва, Позитив та інші. За її словами, багато зірок працюють за їжу.

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