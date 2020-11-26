У США переплутали Марадону з Мадонною.

25 листопада помер знаменитий футболіст Дієго Марадона. Жителі США переплутали його з відомою поп-дівою Мадонною і оплакують її.

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Деякі користувачі Twitter почали висловлювати свої співчуття рідним співачки Мадонни. Хоча вона все ще жива. А ось футболіст Марадона помер у віці 60 років.

"2020 рік забрав у нас легенду. Спочивай зі світом, Мадонна, королева поп-музики. Ми будемо за тобою сумувати", - написала одна з прихильниць співачки.

RIP Madonna 😭🙏 On the 2006 #GRAMMYs, Mariah Carey was supposed to open the ceremony but Madonna insisted that she wanted to instead or else she will NOT attend the show. Mariah Carey lost the opening slot but was the ONLY performer who received a standing ovation. pic.twitter.com/wm1l0o4YYW — 𝕾𝖙𝖗𝖊𝖆𝖒 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆𝖍🎄 (Fan Account) (@stream_with) November 26, 2020

Що відомо про смерть Марадони:

Легендарному аргентинському футболісту було 60 років

На початку листопада його госпіталізували з крововиливом в мозок, він переніс дві операції, його стан покращився, прогнози лікарів були оптимістичні

Але вже 25 листопада він потрапив в реанімацію в критичному стані, допомогти йому не змогли, він помер від зупинки серця

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Автор: Діана Могилєвич