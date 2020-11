25 листопада помер знаменитий футболіст Дієго Марадона. Жителі США переплутали його з відомою поп-дівою Мадонною і оплакують її.

Деякі користувачі Twitter почали висловлювати свої співчуття рідним співачки Мадонни. Хоча вона все ще жива. А ось футболіст Марадона помер у віці 60 років.

"2020 рік забрав у нас легенду. Спочивай зі світом, Мадонна, королева поп-музики. Ми будемо за тобою сумувати", - написала одна з прихильниць співачки.

RIP Madonna 😭🙏 On the 2006 #GRAMMYs, Mariah Carey was supposed to open the ceremony but Madonna insisted that she wanted to instead or else she will NOT attend the show. Mariah Carey lost the opening slot but was the ONLY performer who received a standing ovation. pic.twitter.com/wm1l0o4YYW