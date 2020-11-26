У США оплакують Мадонну / фото REUTERS

25 листопада помер знаменитий футболіст Дієго Марадона. Жителі США переплутали його з відомою поп-дівою Мадонною і оплакують її.

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Деякі користувачі Twitter почали висловлювати свої співчуття рідним співачки Мадонни. Хоча вона все ще жива. А ось футболіст Марадона помер у віці 60 років.  

"2020 рік забрав у нас легенду. Спочивай зі світом, Мадонна, королева поп-музики. Ми будемо за тобою сумувати", - написала одна з прихильниць співачки.

Що відомо про смерть Марадони:

  • Легендарному аргентинському футболісту було 60 років
  • На початку листопада його госпіталізували з крововиливом в мозок, він переніс дві операції, його стан покращився, прогнози лікарів були оптимістичні
  • Але вже 25 листопада він потрапив в реанімацію в критичному стані, допомогти йому не змогли, він помер від зупинки серця

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Автор: Діана Могилєвич