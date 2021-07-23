Реперу всього 49 років, але йому вже непросто справлятися з сучасними "чудесами" технологій.

Репер Снуп Догг став новим героєм мемів через те, що кілька днів вів стрім гри без звуку. Глядачі трансляції не чули артиста, але ніяк не могли йому допомогти.

Снуп Догг стримив ігри, але не бачив, що фанати писали йому про відсутність звуку, про це повідомили користувачі порталу Reddit.

Вся справа в системі смайл-мода на Twitch, де і проходили трансляції. Кожен, хто хоче написати коментар до стріму, повинен пройти складні ребуси.

Шанувальники не стали впадати у відчай і почали "закидати" Снуп Догга повідомленнями в соціальних мережах. Але і там репер не відповідав користувачам. У підсумку протягом чотирьох днів глядачі дивилися, як репер грає в ігри без звуку.

Читайте також"Ланцюги і латекс": MARUV влаштувала БДСМ-танці на концерті в ТуреччиніАкція на "підтримку" артиста, який не вмикав на стрімі звук, поширилася також на Twitter і Reddit. Фанати писали безліч повідомлень і постійно відзначали Снуп Догга, але той ніби спеціально ігнорував всі пости і коментарі.

Впоратися з проблемою зміг тільки друг репера. 21 липня він запустив стрім з аккаунта Снуп Догга і спробував почати спілкуватися з глядачами. Тільки тоді друг артиста зрозумів, що звук відключений. Виявилося, Снуп Догг випадково відключив мікрофон і звук, а потім просто забув їх включити.

Артисту всього 49 років, але він вже не завжди справляється з сучасною технікою. Через останню ситуацію Снуп Догг знову став об'єктом для насмішок.

Репер регулярно веде стріми гри на Twitch. Він любить симулятор американського футболу Madden NFL, а також іноді бере участь у турнірах GGL. Снуп Догг відомий своєю бурхливою реакцією на програші і невдачі в іграх, через що його трансляції часто стають "вірусними" і породжують масу мемів.

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Автор: Поліна Кузенко