Вони засвітилися на модному показі Dolce&Gabbana Alta Moda у Венеції.

Російський артист, якому заборонено в'їзд в Україну, Філіп Кіркоров відвідав модний показ Dolce&Gabbana Alta Moda у Венеції. В ході події він сфотографувався з американською зіркою Дженніфер Лопес.

Цікаво, що обидві знаменитості були одягнені дуже строкато. Джей Ло одягла костюм зі штанів і топа, наверх якого одягла накидку. А Кіркоров вирішив прийти на модний показ в костюмі-двійці, білій сорочці і метелику.

"Вона реально так виглядає?", "Це космос", "Обожнюю її", "Це моя любов", "Очі сліпить", "Лопес явно спить в морозильній камері", "А вона не виставила з Філіпом фото в своєму акаунті", "Щось Філіп Бедросович на Борю Моїсеєва став схожий з такою зачіскою", - пишуть користувачі мережі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич