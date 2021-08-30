Російський артист, якому заборонено в'їзд в Україну, Філіп Кіркоров відвідав модний показ Dolce&Gabbana Alta Moda у Венеції. В ході події він сфотографувався з американською зіркою Дженніфер Лопес.
Цікаво, що обидві знаменитості були одягнені дуже строкато. Джей Ло одягла костюм зі штанів і топа, наверх якого одягла накидку. А Кіркоров вирішив прийти на модний показ в костюмі-двійці, білій сорочці і метелику.
"Вона реально так виглядає?", "Це космос", "Обожнюю її", "Це моя любов", "Очі сліпить", "Лопес явно спить в морозильній камері", "А вона не виставила з Філіпом фото в своєму акаунті", "Щось Філіп Бедросович на Борю Моїсеєва став схожий з такою зачіскою", - пишуть користувачі мережі.
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