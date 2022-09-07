Артистка, яка зараз гастролює по Європі, заразилася коронавірусом.

Українська співачка MamaRika, яка зараз разом зі своїм чоловіком і сином перебуває в благодійному гастрольному турі, повідомила про недугу. У Європі вся сім'я заразилася коронавірусом.

Її чоловік Сергій Середа почувається погано, а у сина Давида температура і нежить. Сама виконавиця поки тримається.

"У нас нехороші новини. Ці троє захворіли на корону. Сергій тупо зліг. Малюк всю ніч не спав — температура і соплі. Я на подив поки тримаюся (не знаю, чи надовго це)", - повідомила у своєму Instagram-блозі співачка.

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Відзначимо, що COVID-19 для цієї сім'ї вже знайомий. Так, в січні цього року у них вже був коронавірус. Хворіли всією сім'єю. MamaRika порівняла хворобу з пологами і зазначила, що вона легше перенесла пологи.

Нагадаємо, MamaRika розповіла, як її чоловікові вдалося виїхати за кордон.

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