Вони зараз гастролюють з благодійними концертами.

Українська співачка MamaRika і її чоловік, гуморист Сергій Середа поїхали за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах. Зірка на них співає, а її чоловік - виконує роль ведучого. В інтерв'ю "24 каналу" MamaRika розповіла, як Сергію вдалося виїхати з України під час воєнного стану.

"Люди чомусь думають, що ми виїхали якимось нелегальним шляхом. Ми не та сім'я, яка мала на меті виїхати кудись, ми фантастично відчуваємо себе. А причина нашого виїзду за кордон - багато запрошень на благодійні концерти. Якийсь час ми ігнорували ці запрошення, але потім зрозуміли, що це неправильно. Зараз в Україні немає активної концертної діяльності, тому ми зрозуміли, що більше користі принесемо, коли будемо виступати на благодійних концертах за кордоном. Тут ми збираємо гроші для нашої армії, співпрацюємо з фондами", - розповіла виконавиця.

Відео дня:

З приводу Сергія середи вона уточнила, що Міністерство культури дало йому спеціальний дозвіл.

Нагадаємо, співачка MamaRika рік приховувала обличчя сина і нарешті показала його фото.

Також УНІАН писав, що MAMARIKA звернулася до мовчунки Регіни Тодоренко.

Вас також можуть зацікавити новини: