Музикант написав новий вірш, у якому закликав українців згуртуватися.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав фото з окопу. Також музикант звернувся до українців - він написав новий вірш, у якому закликав громадян нашої країни згуртуватися.

Новий вірш Хливнюк виклав на своїй сторінці в Instagram

На фото музикант показав, як він захищає нашу країну. Хливнюк позував в окопі, в якому він ледь вміщається. А в Stories співак поділився новим віршем, який він присвятив тим, хто не спить під "прильоти".

Хливнюк зазначив, що українці не мають "плакати та вбиватися". Проте якщо мешканці нашої країни не згуртуються, то нас може "поглинути пліснява".

"Прошу, прийміть реальність цю. Справу ми маєм з гадами. Не толеруйте зрадників. Або готуйте з*дниці", - написав Хливнюк.

Нагадаємо, раніше музикант розповів про перебування на фронті та зазначив, що йому та іншим військовим тепліше спати в окопах, коли відчувається підтримка з боку мирного населення.

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