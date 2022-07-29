Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, де утримувалися в тому числі і українські полонені.
Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином російські окупанти хочуть звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ, кажуть у Генштабі. Наслідки обстрілу уточнюються.
За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району Оленівки ЗСУ ракетних і артилерійських ударів не завдавали.
"Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі назвали відвертою брехнею та провокацією заявили РФ про те, що ЗСУ нібито обстрілюють цивільну інфраструктуру та населення.
Удар по колонії з полоненими
29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по бараці Оленівської колонії.
Кремлівські пропагандисти вже звинуватили в ударі українських військових.
За інформацією російських ЗМІ, відомо про вже понад 50 загиблих.
В українській розвідці кажуть, що зафіксували артилерійські обстріли у напрямку Оленівки.
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