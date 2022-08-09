Російський ворог намагається переконати світ, що по колонії вдарили ЗСУ із систем HIMARS.

На територію колонії в окупованій Оленівці, де росіянами було свідомо та цинічно вбито щонайменше 50 українських військовополонених, привезли команду "міжнародних експертів". Серед них є представники Нікарагуа та КНДР.

Про це у своєму телеграмі відзвітував депутат Держдуми РФ, голова партії ЛДПР Леонід Слуцький.

У дописі мовиться, що "міжнародний експертний пул", серед яких є представники низки країн, зокрема Нікарагуа та КНДР, зміг на власні очі побачити всі руйнування та переговорити з очевидцями, зокрема з полоненими, які вижили після ракетної атаки.

Депутат продовжував стверджувати, що по території установи було завдано ракетного удару підрозділами ЗСУ із "Хімарсів", хоча всі експерти, проаналізувавши відео та фото з місця, запевняють, що руйнування всередині занадто малі як для ракет із американської зброї.

Обстріл колонії в Оленівці

Вранці 29 липня 2022 проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 50.

У Генштабі заявили, що ЗС РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні "воєнних злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.

Як повідомляють в розвідці, теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні західного високоточного озброєння. На це вказують перші повідомлення РФ про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.

Вас також можуть зацікавити новини: