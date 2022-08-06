За словами Андрія Юсова, на це вказують перші повідомлення РФ про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.

Теракт в Оленівці був спецоперацією Російської Федерації проти постачання Україні західного високоточного озброєння.

Про це повідомив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучого, на що розраховує РФ, намагаючись сфальшувати події в Оленівці.

"Власне, від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі",-наголосив Юсов.

Він зауважив, що по сьогоднішній день ані представники Червоного Хреста, ані інші незалежні представники світової спільноти досі не допущені до Оленівки, щоб на власні очі побачити, що там відбулося і розпочати незалежне розслідування.

"Це є свідченням того, що є що приховувати (РФ - УНІАН.). Але правда все одно переможе, і, безумовно, розслідування по винних в Оленівці буде доведено до кінця, винні будуть покарані", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР МО розказав, як теракт в Оленівці позначився на переговорах з Росією щодо обміну полоненими.

"Швидше, це ускладнило переговори, зрозуміло, що вони і без того були важкими, зокрема тому, що дехто в Росії вважає, що вони можуть диктувати умови – це не так", - підкреслив Юсов.

Він додав, що перемовини стосовно обміну військовополоненими і стосовно інших форм і форматів повернення українських захисників тривають - робота не зупиняється.

"Інша справа, що після теракту і масових вбивств українських полонених вони набули іншого характеру. У нас додались такі задачі, як отримання перевірного верифікованого списку постраждалих, загиблих і поранених, як повернення тіл українських захисників додому, як проведення незалежного розслідування, як вимога допуску Червоного Хреста до Оленівки і багато іншого",- пояснив Юсов.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї.

2 серпня повідомлялося, що Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Також, уповноважений ВР з прав людини повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування", але скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування" не відомо.

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